St. Johanns Senkrechtstarter ist weiterhin nicht zu stoppen

Eigentlich war Florian Ellmer beim Fußball-Regionalligisten St. Johann nur als Stürmer Nummer drei hinter Benjamin Ajibade und Kenan Kirim geplant. Weil sich Ex-Profi Kirim in der Vorbereitung aber verletzte, schenkte Trainer Ernst Lottermoser Ellmer das Vertrauen und der 24-Jährige zahlte es mit Toren zurück. Beim Unentschieden in Saalfelden erzielte der Angreifer den wichtigen Ausgleichstreffer. "Es war eigentlich gar keine Torchance, aber Florian hat eine scharfe Hereingabe von der Seite überragend per Kopf verwandelt", erklärt Lottermoser, der sich auf seinen Senkrechtstarter ...