St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser poltert gegen die Schiedsrichter (strittige Szenen und Tore im Video)

Fragwürdige Entscheidungen gegen Grünau brachten das Fass für St. Johanns Trainer zum Überlaufen: Die Pongauer fühlen sich benachteiligt.

Mit vier Punkten findet sich St. Johann nur in den hinteren Tabellenregionen in der Regionalliga West wieder. Neben den eigenen teilweise dürftigen Leistungen macht Trainer Ernst Lottermoser auch die Schiedsrichter für den schwachen Saisonstart verantwortlich. "Wir wurden in den ersten sechs Runden teilweise sehr stark benachteiligt. So kann es nicht weitergehen, ich nehme die Schiedsrichter in die Pflicht", betont St. Johanns Trainer, der am Freitag beim 1:1 im Derby gegen Grünau wieder mit spielentscheidenden Pfiffen nicht einverstanden war.

Elfmeter im Derby brachte das Fass zum Überlaufen

"Der Elfmeter zum Ausgleich ist mir schon am Spielfeld strittig vorgekommen. Nach Videostudium ist für mich klar, dass es eine klare Fehlentscheidung war", sagt Lottermoser und ergänzt: "Bereits in der Entstehung dieser Situation hätte der Unparteiische zwei Mal abpfeifen müssen. Zudem war das vermeintliche Foul außerhalb." Außerdem soll Schiedsrichter Reuf Salihovic eine Tätlichkeit eines Grünauers übersehen haben. "Die Leistungen der Schiedsrichter lassen leider zu wünschen übrig."

Lottermoser fordert Veränderungen

Für Lottermoser müssten die Unparteiischen nicht nur besser geschult werden, sondern auch den Umgang mit den Spielern und Trainern verbessern. "Jeder macht Fehler, aber man muss solche auch einmal zugeben. Ich mache als Trainer laufend Fehler und gestehe sie mir auch ein. Bei den Schiedsrichtern fehlt mir die Einsicht leider immer öfter."

Zweiter Schiri-Boss wehrt sich gegen Kritik

Rudolf Gruber, der selbst jahrelang gepfiffen hat und mittlerweile als Beobachter tätig ist, wehrt sich gegen die Kritik aus St. Johann. "Herr Lottermoser beschwert sich immer wieder über die Leistungen meiner Kollegen. Leider sehr oft zu Unrecht. Er hat sich auch nach dem 0:2 im Derby gegen Bischofshofen lautstark über den Schiedsrichter moniert, dabei hat dieser keinen groben Fehler gemacht", betont der stellvertretende Schiedsrichter-Obmann.

Dem Vorschlag von Lottermoser, der ein jährliches Treffen zwischen Trainern und Unparteiischen fordert, steht Gruber grundsätzlich positiv gegenüber. "Eine gute Idee, die aber der Fußballverband initiieren muss. Wir bitten den Clubs immer wieder Regelschulungen an, leider wird dieses Angebot sehr oft nicht angenommen."