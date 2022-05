St. Michael verschärft im Derby Tamswegs Krise

St. Michael ist die Nummer eins im Lungau. Was im Winter, als Topstürmer Dominik Stumbecker zum Lokalrivalen Tamsweg wechselte, wohl keiner vermutet hätte, war im Derby am Samstag klar zu sehen. Die Gastgeber setzten sich vor rund 700 Zusehern mit 3:0 durch und liegen in der 1. Landesliga nun vier Zähler vor den Tamswegern an der elften Stelle.

"Der Sieg war auch in der Höhe verdient", sagte St. Michaels Trainer Gerald Payer. Seine Abwehr hatte Stumbecker und Co. beim wohl vorletzten Derby vor dem Umzug auf die neue Sportanlage gut im Griff. Nach dem Führungstreffer durch ein Eigentor von Roman König musste sich Torwart Raphael Kocher allerdings bei einem Strafstoß von Tamswegs Alexander Lischent auszeichnen. "Wir haben gewusst, dass er in die Mitte schießt", sagte Payer. In der Schlussphase fixierten Thomas König und Felix Pfeifenberger den Heimsieg.

Die Tamsweger, die den hohen Erwartungen im Frühjahr nicht gerecht werden, waren enttäuscht. "Wir bringen die PS nicht auf die Straße und haben im Derby zu Recht verloren, weil wir gegen einen kompromisslosen Gegner keine Lösungen gefunden haben", sagte Präsident Harald Moser nach der sechsten Niederlage im siebten Rückrundenspiel. An Trainer Gerhard Gwehenberger will er dies nicht (allein) festmachen. "Die Spieler sind in der Pflicht. Von der Körpersprache und vom Einsatz war das zu wenig", sagte Moser. "Wir müssen uns finden, um perfekt vorbereitet in die nächste Saison zu gehen und in der 1. Landesliga zu bleiben."