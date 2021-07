St. Michael will Tamsweg nicht unterschätzen

Der Cup hat eigene Gesetze, das Derby sowieso: St. Michael ist beim Saisonstart dennoch Favorit.

Zwei Derbys sind St. Michael und Tamsweg in der neuen Unterhaus-Saison nicht genug. Immerhin gibt es zwei Duelle nachzuholen, die 2020 bzw. im Mai wegen der Coronapandemie ausfielen. Da kommt das zusätzliche Aufeinandertreffen in der ersten Landescup-Runde am Samstag, 17 Uhr, in St. Michael gerade recht. "Dieses Extraderby ist super. Die Fußballbegeisterung im Lungau ist groß. Alle wollen wieder auf den Sportplatz", sagt Tamswegs neuer Coach Gerhard Gwehenberger. Sein Pendant auf der Trainerbank des Lokalrivalen, Gerhard Payer, stimmt zu: "Ein ...