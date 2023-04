St. Veit kann Aufholjagd im Derby nicht mit Sieg krönen

Pongauerinnen machten gegen Seekirchen einen 0:2-Rückstand wett, mussten sich aber letztlich mit 2:4 geschlagen geben.

Das Salzburger Derby zum Saisonauftakt der Feldbundesliga haben am Samstag die favorisierten Faustballdamen aus Seekirchen für sich entschieden. Gastgeber St. Veit schaffte zwar nach 0:2-Rückstand den Satzausgleich, mehr war für die Pongauerinnen aber nicht drin.

"Die Konstanz hat gefehlt"

"Wir haben ein wenig gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Der neu verlegte Rasen ist uns da nicht gerade entgegengekommen. Aber schon im zweiten Satz hatten wir durchaus unsere Chancen", erzählt St. Veits Trainer Andreas Gappmaier. Im dritten Durchgang schlugen seine Mädels dann tatsächlich mit 15:13 zurück und machten schließlich mit 11:7 den Rückstand vollständig wett. "Da wir auch in den fünften Satz gut gestartet und zunächst vorne gelegen sind, habe ich gehofft, dass wir Seekirchen heute knacken können. Aber leider hat bei uns dann doch die Konstanz gefehlt", berichtet Gappmaier. So spielten die mit nur fünf Spielerinnen angetretenen Seekirchnerinnen doch noch ihre Routine aus und entschieden das Match mit 11:8 und 11:5 für sich.

Am Sonntag kommt Freistadt

"In der Halle haben wir gegen sie noch mit 0:4 verloren. So gesehen war es eine Steigerung, aber wir können noch viel besser spielen. Hätten wir gezeigt, was wir wirklich drauf haben, wäre heute sicher mehr drinnen gewesen", meint der Coach. Die nächste Chance, die ersten Punkte in der Liga einzufahren, hat St. Veit bereits am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Freistadt. "Das wird für uns sicher nicht einfacher. Ich glaube aber schon, dass wir da mithalten können", zeigt sich Gappmaier von seinem jungen Team überzeugt. Das vorrangige Saisonziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt.