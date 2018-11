Staatsmeisterin tankt Erfahrung

Maria Höllwart startet als jüngste Kämpferin bei der Judo-U23-EM in Györ.

Nur mit zwei Kämpferinnen ist Salzburg zur U23-EM im Judo nach Györ gereist. Während Lisa Dengg bereits gestern, Freitag, nach ihrem ersten Kampf die Segel streichen musste, geht es für ihre Bischofshofener Clubkollegin Maria Höllwart erst am Sonntag um Medaillen.

"Für Lisa ist ihr Kampf ziemlich durchwachsen verlaufen", erzählt Trainerin Marianne Niederdorfer. "Sie hat zwar gute Ansätze gezeigt, aber auch viele Unsicherheiten. So hat sie schließlich drei Strafen kassiert und ist ausgeschieden." Ein so schnelles EM-Aus will Höllwart jedenfalls vermeiden. Ihre Auftaktgegnerin aus der Ukraine ist laut Niederdorfer zwar "keine einfache Aufgabe, aber durchaus machbar". Könnte Höllwart in der +78-kg-Klasse im Kampf um die Medaillen mitmischen, wäre das allerdings eine kleine Sensation. "Sie ist ja erst 19 Jahre und mit Abstand die Jüngste, die hier am Start ist", erklärt Niederdorfer. "Für sie geht es deshalb vor allem darum, Erfahrung zu sammeln und die Kämpfe zu genießen."

Höllwarts letzter Medaillengewinn ist ohnehin erst eine Woche her. Bei den Staatsmeisterschaften in Krems holte die St. Johannerin Gold im Schwergewicht. Damit war sie die einzige Salzburgerin, die sich einen Titel sichern konnte. Clubkollegin Dengg und Straßwalchens Christoph Kronberger mussten sich mit Silber begnügen. Bronzemedaillen sicherten sich die Flachgauer Steffen Wagner und Christian Pichler sowie Christoph Mayer von der JU Pinzgau.