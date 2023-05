Staatsmeistertitel für Halleiner Kickboxer

Zwei Neulinge der Kickbox-Union Hallein waren auf Anhieb bei Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften erfolgreich. Mehmet Öztürk holte sich sogar gleich zwei Titel.

Bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften am vergangenen Samstag in Lenzing (OÖ) war die Kick Box Union Hallein mit zwei Startern vertreten. Chiara Dölderer erreichte in der Semikontakt-Klasse bis 60 kg nach einer Halbfinalniederlage gegen die spätere Siegerin Platz 3. Im Leichtkontakt bis 60 kg unterlag sie dann sogar erst im Finale. "Eine starke Leistung bei ihrem erst zweiten Turnier", lobt Trainer Alexander Federer.

Noch besser lief es für den erst 16-jährigen Mehmet Öztürk bei seinem überhaupt ersten Wettkampf. Er gewann alle Kämpfe im Leichtkontakt bis 69 kg und krönte sich damit zum U19-Staatsmeister. Zudem trat er auch in der Allgemeinen Klasse (Kat. B) Leichtkontakt bis 74 kg an, in die er hinaufgestuft wurde - und holte sich trotz seines geringeren Gewichtes und des jungen Alters auch diesen Titel ungeschlagen.

Nach dem Rücktritt von Ausnahmeathlet Alexander Federer (mehrfacher Staatsmeister, Europameister und Weltmeister) im Jahr 2017 und der coronabedingten Zwangspause war es ziemlich ruhig geworden um die Halleiner Kickboxer. "Aber seit einem Jahr kristallisieren sich wieder einige Talente heraus, die wieder regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen wollen", freut sich Federer. "Nächste Woche bei den offenen oberösterreichischen Meisterschaften werden es schon 6 Starter sein."