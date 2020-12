Stadlober will bei der Tour de Ski in die Top 6

27-jährige Radstädterin startet zum achten Mal in die Langlauf-Rennserie. Der Strobler Michael Föttinger ist nur beim Auftaktsprint mit dabei.

Für Langläuferin Teresa Stadlober hat die Coronasaison bislang noch nicht viele Höhepunkte gebracht. Beim Weltcup-Auftakt in Ruka kam die Radstädterin nicht über Platz 16 hinaus. Etwas besser lief es für sie Mitte Dezember in Davos, wo sie in Abwesenheit der starken Skandinavierinnen um die Podestplätze mitkämpfte und schließlich mit Platz fünf über 10 Kilometer Skating ihr bislang bestes Saisonergebnis einfuhr.

Umso größer ist bei Stadlober die Vorfreude auf die Tour de Ski, wo gleich zu Beginn des neuen Jahres acht Rennen in zehn Tagen auf dem Programm stehen. "Die Tour wird heuer noch fordernder sein, da ein Rennen mehr am Programm steht. Unter anderem beinhaltet die heurige Tour drei Massenstarts und zwei Verfolgungsrennen. Diese Formate liegen mir sehr gut und hier kann ich meine Stärke ausspielen", meint die 27-jährige Salzburgerin voller Zuversicht.

Wie sehr ihr die Rennserie liegt, die heuer in Val Müstair in der Schweiz sowie im italienischen Toblach und Val di Fiemme gastiert, hat sie schon mehrfach bewiesen. Bei ihren bislang sieben Teilnahmen hat sie nur ein Mal das Ziel auf der Alpe de Cermis nicht erreicht, als sie krankheitsbedingt vorzeitig aussteigen musste. Ihr bisher bestes Ergebnis hat Stadlober 2018 erzielt, als sie die Gesamtwertung auf Rang fünf abschloss. Voriges Jahr verpasste sie ihr Topresultat nur um einen Platz.

"Dieses Ergebnis strebe ich auch heuer an", erklärt Stadlober. "Wenn die Einzelresultate passen, kann auch eine Platzierung weiter vorn möglich sein." Denn bei der Tour fehlen wieder etliche skandinavische Topläuferinnen. Das norwegische Team mit Titelverteidigerin Therese Johaug verzichtet wegen Corona auf die Anreise. Bei Schweden fehlt die an Covid erkrankt gewesene Ex-Toursiegerin Charlotte Kalla.

Aus dem österreichischen Langlaufteam bestreiten neben Stadlober noch die Tirolerin Lisa Unterweger und der Steirer Mika Vermeulen die gesamte Tour. Nur beim Auftaktsprint am 1. Jänner gehen der oberösterreichische Weltcupdebütant Philipp Leodolter und der Strobler Michael Föttinger an den Start. Föttinger hatte kurz vor Weihnachten beim Sprint in Dresden mit einem 18. Rang aufgezeigt und seine ersten Weltcuppunkte geholt.