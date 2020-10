Die Regionalliga Salzburg steht für ansehnlichen, spektakulären und spannenden Fußball. Die Fans bekommen Woche für Woche die besten Kicker des Bundeslandes zu sehen und werden nur in den seltensten Fällen enttäuscht. Während die Spieler und Trainer überzeugen, sorgt so mancher Funktionär immer wieder für negative Schlagzeilen. Sei es aus Eitelkeit oder finanziellen Interessen oder einfach wegen fehlender Kompetenz. Gefechte vor Gericht oder Versäumnisse, die den Fans schaden, dürfen nicht an der Tagesordnung stehen, sonst verkommt die höchste Salzburger Amateurklasse zur Chaos-Liga. Und das hätten sich die Spieler, Trainer und Fans der zehn Regionalligisten sicher nicht verdient.