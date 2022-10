In der Krise braucht es eine Energieleistung - von allen

Panik? Nicht zu bemerken. Jammern? Kaum. Unsicherheit? Allgegenwärtig. Salzburgs Sportvereine und die Betreiber von Sportstätten sind krisenerprobt. Nach mehr als zwei Jahren Coronapandemie sind sie es aber auch leid, ungewiss in die Zukunft zu blicken. Allein können sie die vervielfachten Energiekosten nicht stemmen. Es braucht einen Plan, der Sicherheit gibt.

Vielen Vereinen nimmt die öffentliche Hand die Sorgen. Andere hoffen noch auf Hilfe. Und ja, die Politik ist gefordert. Dass Bürgerinnen und Bürger jeden Alters Sport betreiben, muss eine gesellschaftliche Priorität sein. Denn mangelnde Bewegung kostet den Staat künftig wohl ein Vielfaches der Summe, die nötig ist, um die Anbieter jetzt zu stützen. Da ist das Steuergeld gut investiert.

Doch allen, die als gelernte Österreicher die Gemeinden, das Land und den Bund als Retter in die Pflicht nehmen, muss klar sein: Die öffentliche Hand hat aktuell viele Löcher zu stopfen. Das kostet, und der Schuldenberg, der künftigen Steuerzahlern hinterlassen wird, wächst weiter. Während politische Konzepte gefragt sind, muss daher jeder Einzelne seinen Beitrag leisten: Niemand muss etwa in kurzen Hosen Tennis spielen. Jeder kann Energie sparen. Und die Energiewende muss auch im Sport vorangetrieben werden. Vorzeigeprojekte gibt es bereits in Salzburg.