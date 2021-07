Durchhalten ist eine der wichtigsten Tugenden im Sport. Nie aufgeben, sich von seinen Träumen tragen lassen, immer dranbleiben und am Ende zu einem furiosen Schlusssprint ansetzen - das trifft auch für die Verantwortlichen des Bauvorhabens für ein nordisches Leistungszentrum in Saalfelden zu. Seit 2008 wird geplant, gestritten, gehofft. Im Herbst 2021 erfolgt nun der Baustart zu dem ambitionierten Projekt, das Saalfelden künftig zum nordischen Hotspot in Salzburg macht. Möglich wurde das durch einen gemeinsamen Kraftakt von Bund, Land, Stadt und ...