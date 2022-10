Regionalliga: Braucht Lösung für alle Clubs

Den Traum von einer Regionalliga mit Oberösterreich haben der Salzburger Verband und einige Drittliga-Vereine schon seit Jahren. Eine baldige Umsetzung ist aber unwahrscheinlich. Und es muss auch die Frage erlaubt sein, ob eine dritte Liga mit Oberösterreich für Salzburg überhaupt sinnvoll wäre und der Mehrwert gegenüber der Westliga mit Tirol und Vorarlberg tatsächlich so groß sein würde. Finanziell und sportlich hinkt Salzburg den oberösterreichischen Clubs seit Langem hinterher und einen größeren Zuschauerzuspruch würden wegen der geografischen Nähe wohl nur Clubs aus der Stadt und dem Flachgau haben. Es wäre also wieder keine Lösung für alle Salzburger Clubs. So eine würde es aber dringend brauchen.