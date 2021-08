Routinierte Unterhaus-Fußballer, die mit über 30 Jahren noch immer dem Ball nachjagen, sind rar geworden. In den vergangenen Jahren ist es zum Trend geworden, dass viele Amateurkicker bereits Ende 20 ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Viele wollen neben Beruf und Familie einfach nicht mehr die Zeit aufbringen, um mehrmals wöchentlich auf dem Fußballplatz zu stehen. Dabei könnten viele Oldies mit ihrer Erfahrung jeder Mannschaft extrem weiterhelfen. Bestes Beispiel ist der Regionalligist Kuchl: Seit die Routiniers Christoph Hübl und Robert Strobl die sehr junge Mannschaft der Tennengauer verstärkt haben, hat sich die Truppe von Trainer Mario Helmlinger vom Abstiegskandidaten zu einer Spitzenteam in der Regionalliga Salzburg entwickelt.