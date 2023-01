Salzburger Stier: Trotz Fanmassen sind Reformen nötig

Eines war bei der 40. Auflage des Salzburger Stiers vom ersten Tag an zu sehen: Das traditionelle Hallenturnier hat weiterhin ganz klar die Oberhand gegenüber der Futsal-Landesmeisterschaft des Fußballverbands. Das Team von Veranstalter Leopoldskron hat das Turnier wieder einmal perfekt organisiert und wurde mit über 4000 Zuschauern in den fünf Spieltagen belohnt. Trotzdem müssen die Organisatoren die kritischen Worte der Vereine ernst nehmen: Ein Turnier, das erst am letzten Tag richtig Spannung bringt, wird nicht noch Jahre die Massen in die Halle locken. Ideen gibt es von Trainern und Funktionären genügend, bisher wurden sie vom Veranstalter leider nicht gehört.