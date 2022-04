St. Johann wird diese schwierige Situation meistern

Nur wenige Wochen nach Stefan Sendlhofer muss St. Johann die nächste schwere Verletzung verkraften: Kapitän Lukas Beran hat sich am Samstag das Kreuzband gerissen und wird den Pongauern lange fehlen. Diese Ausfälle werden am Meister der Regionalliga Salzburg sicher nicht spurlos vorübergehen, aber zerbrechen werden die St. Johanner daran sicher nicht. Trainerfuchs Ernst Lottermoser hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass er schwierige Situationen meistern kann. Als im Herbst die Ex-Profis Sandro Djuric und Kenan Kirim wochenlang fehlten, sprangen die Jungen in die Bresche und ersetzten die fehlenden Leistungsträger bravourös. Und auch dieses Mal werden die Pongauer einen Plan entwickeln, mit dem sie ohne Sendlhofer und Beran Erfolg in der Westliga haben werden.