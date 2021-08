Rapid-Bus in Grödig, Duelle gegen Red Bull Salzburg und internationale Pflichtspiele: Drei Jahre lang mischte Grödig in der Beletage des heimischen Fußballs mit. Der Erfolg war ganz eng verknüpft mit Christian Haas. Dank der kräftigen finanziellen Unterstützung des Unternehmers schaffte es der Dorfclub innerhalb kürzester Zeit von der 1. Klasse in die Bundesliga. Seit dem Abstieg 2016 wird die Lethargie im Verein aber von Jahr zu Jahr größer und vom alten Glanz ist nichts mehr übrig. Haas hat den Geldhahn fast komplett zugedreht und auch immer weniger Zeit, den Club zu führen. Grödig benötigt neben Fußball-Ikone Heimo Pfeifenberger aber dringend eine finanzkräftige Leitfigur, die dem Verein neues Leben einhaucht. Ansonsten droht die Bedeutungslosigkeit.