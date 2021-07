Beim ATP-Challenger in Anif wird Weltklassetennis geboten, das sich im Niveau kaum merklich von den ganz großen Turnieren unterscheidet.

Filip Krajinović, Yoshihito Nishioka, Pablo Cuevas oder Dennis Novak - allesamt Spieler, die nicht die Massen nach Anif ziehen werden. Dennoch garantieren sie Weltklassetennis, wie man es selten in Österreich miterleben kann. In Wien oder Kitzbühel schlagen freilich klingendere Namen auf, aber das Niveau unterscheidet sich ob der enormen Dichte, wie die vielen Überraschungen auf ATP- und Grand-Slam-Ebene zeigen, nicht merklich. "Spielt ein Thiem so viel besser?", fragen sich gern jene Zuschauer, die etwa die Geschwindigkeit erstmals hautnah miterleben. Die ...