Stark besetzte Rennen in Salzburg

Beim Europacup-Slalom in Zell am See und beim FIS-Super-G in Radstadt siegten Athletinnen und Athleten aus dem dem Weltcup.

SN/bauregger Im zweiten Rennen siegte Jared Goldberg vor Olle Sundin und Stefan Eichberger. Stefan Rieser (l.) wurde Fünfter.

Beim ersten von zwei Europacup-Slaloms der Damen in Zell am See wurde Chiara Mair hinter Aline Danioth (SUI) Zweite, Franziska Gritsch Sechste und Magdalena Egger Achte. Die Bischofshofnerin Teresa Fritzenwallner belegte Rang 25. Bei den prestigeträchtigen FIS-Rennen um das Radstädter Stadtwappen siegten die Weltcup-Athleten Olle Sundin (SWE) und Jared Goldberg (USA). Der Dorfgasteiner Stefan Rieser wurde Achter und Fünfter.