Starke Goalies konnten UHC-Niederlage nicht verhindern

Personell geschwächte Salzburger verloren zu Hause gegen das Future Team des Erstligisten Linz mit 21:30. Trainer beklagte zu viel Fehler und Kontertore.

Den Schwung vom ersten Sieg in der Abstiegsrunde der HLA Challenge Nord/West (2. Bundesliga) vor einer Woche in Lauterach konnten die Handballer vom UHC nicht ins nächste Heimmatch mitnehmen. Die Salzburger mussten sich am Samstag im Sportzentrum Nord dem Future Team des Erstligisten Linz mit 21:30 (11:14) geschlagen geben.

Zu wenige Chancen herausgespielt

Ohne mehrere verletzte und erkrankte Mannschaftsstützen − darunter Patrick Scherbel und Trainersohn Christian Wagner − hielten die Gastgeber die Partie nur 20 Minuten (6:6) offen, erspielten sich insgesamt zu wenig hundertprozentige Chancen und vergaben diese dann oftmals auch noch frei vom Kreis. Da halfen selbst starke Torhüterleistungen nichts. Anfangs zeigte Stefan Seybold gute Paraden. Als sich die Gegner auf ihn eingestellt hatten, glänzte Max Hagler im UHC-Kasten.

Nur einer mit Sahnetag

"Wir hätten heute mehrere Spieler mit einem Sahnetag gebraucht, das war aber nur bei Goalie Hagler der Fall", erklärte Trainer Herbert Wagner. "Außerdem haben wir - ganz anders als letzte Woche in Vorarlberg - wieder viel zu viele Fehler gemacht und etliche Kontertore kassiert." Bester Werfer der Salzburger war einmal mehr Sebastian Aufhauser mit sechs Treffern.