Starke Grünauer belohnen sich beim SAK nicht

Die Walser müssen sich trotz vieler Chancen mit einem torlosen Remis zufriedengeben.

Die junge Grünauer Mannschaft musste vor dem Spiel beim SAK zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Philipp Kanzler und Moussa Dembele fielen krankheitsbedingt aus. "Ganz bitter. Unsere bereits sehr junge Truppe wurde so noch jünger", erklärt Grünau-Trainer Franz Aigner, dessen Mannschaft sich in Nonntal aber von Beginn an nicht versteckte. Angeführt von den beiden Routiniers Thomas Pertl und Marcel Bernhofer ließen die Walser in der Defensive nicht viel zu und erspielten sich einige Torchancen.

"Bereits nach wenigen Minuten hätten wir 2:0 führen müssen", sagt Aigner. Die Grünauer scheiterten aber entweder am starken SAK-Goalie Benjamin Morawitz oder am eigenen Unvermögen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen nichts: Der SAK fand nicht ins Spiel und Grünau drückte auf den Führungstreffer. "Der Gegner hat sehr aggressiv gespielt und wir haben keine Lösungen gefunden", gesteht SAK-Obmann Josef Penco. Mitte des zweiten Durchgangs hatten die Nonntaler ihre beste Phase, doch auch Stefan Federer und Co. gelang der entscheidende Treffer nicht. "Letztendlich kann ich mit dem 0:0 sehr gut leben. Mit unserer Leistung bin ich aber nicht einverstanden", sagt Penco.

Auch Aigner ist, trotz vieler vergebener Torchancen, nicht unglücklich über das torlose Unentschieden: "Meine junge Mannschaft hat wieder eine Talentprobe abgelegt und hätte sich den Sieg auch verdient. Leider wollte der Ball nicht ins Tor. Mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen kann ich sehr gut leben."