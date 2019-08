Starke Leistung bleibt erneut unbelohnt

Kuchl verlor auch sein drittes Spiel in der Regionalliga Salzburg.

Kuchl musste sich am Samstag im Aufsteigerduell der Regionalliga Salzburg auswärts Austria Salzburg mit 0:1 geschlagen geben und wartet auch nach der dritten Runde auf den ersten Punkt. Die Leistung in Maxglan macht Kuchl-Trainer Mario Helmlinger aber Mut: "Wir sind schon näher an der Konkurrenz, als ich mir gedacht habe. Wenn wir so weiterspielen, dann werden die Zähler sicher kommen."

Die Tennengauer lagen zwar bereits nach sechs Minuten, Austria-Stürmer Marco Hödl traf nach einer Flanke von Marinko Sorda per Kopf, zurück, präsentierten sich danach aber stark. Austria-Goalie Christian Schlosser musste drei Mal sein ganzes Können aufbieten und rettete den Violetten damit den zweiten Saisonsieg.

Über die Einstellung mancher Spieler zeigt sich Helmlinger verärgert. "Wir sind mitten unter der Meisterschaft, trotzdem fahren immer wieder Spieler auf Urlaub. Da muss schleunigst ein Umdenken stattfinden", betont der Schweizer, der einen möglichen Wechsel zum Ligakonkurrenten Bischofshofen, für den er als Nachwuchs-Koordinator tätig ist, kategorisch ausschließt. "Das ist überhaupt kein Thema. Ich habe einen Vertrag in Kuchl und den werde ich erfüllen."

Lob für die Leistung der jungen Kuchler Mannschaft gibt es auch von Austria-Trainer Christian Schaider: "Ein gutes Team, das jedem Gegner in der Liga Probleme bereiten kann." Mit der Leistung seiner Mannschaft ist der Bayer nur bedingt zufrieden: "Die ersten 20 Minuten waren gut, danach haben wir leider stark nachgelassen." Trotz einer durchwachsenen Vorstellung holten die Violetten den zweiten Saisonsieg und können mit dem Saisonstart (sieben Punkte aus drei Spielen) zufrieden sein. Vor dem nächsten Gegner, Bischofshofen, warnt Schaider: "Sie sind angeschlagen und haben den Trainer gewechselt. Solche Teams sind immer gefährlich."