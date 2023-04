Starke Saison der Jungbullen endete mit schmerzhafter Niederlage

Juniors verspielten im Entscheidungsmatch gegen Cortina 3:1-Vorsprung.

Mit hängenden Köpfen fuhren am Donnerstagabend die Red Bull Juniors im Volksgarten vom Eis. Viel hatte nicht gefehlt zum erstmaligen Einzug ins Finale der Alps Hockey League. Mit 3:1 lagen die Jungbullen im Entscheidungsspiel in der eigenen Halle bereits voran, am Ende mussten sie sich Cortina aber mit 3:4 geschlagen geben.

"Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Ich habe den Jungs den Finaleinzug zugetraut und sie haben auch daran geglaubt, es schaffen zu können. Leider ist uns der Ausgleich trotz guter Chancen nicht mehr gelungen", erklärt Headcoach Teemu Levijoki. Einen frühen 0:1-Rückstand hatten David Cernik, Philipp Krening und Julius Sumpf binnen neun Minuten in eine 3:1-Führung verwandelt. Cortina verkürzte noch vor der ersten Pause und drehte die Partie mit zwei Treffern im Mitteldrittel. Danach verlegten sich die Italiener aufs Verteidigen, durften sich aber vor allem bei Goalie Marco De Filippo-Roja bedanken, der mit seinen starken Paraden Salzburgs Angriffsreihe verzweifeln ließ.

"Im Endeffekt hat die Routine den Unterschied ausgemacht. Immerhin sind sie das erfahrenste Team der Liga, während wir die jüngste Mannschaft waren", betont Coach Levijoki. Trotz des schmerzhaften Endes fällt sein Saisonresümee ausgesprochen positiv aus. "Alles in allem gesehen haben wir eine super Saison gespielt." So schloss sein Team die Masterrunde auf Platz eins ab und fuhr die bislang beste Endplatzierung der Juniors in der AHL ein. "Noch wichtiger war aber, dass viele Spieler einen großen Schritt nach vorne gemacht haben", erläutert der Finne. Etliche seiner Schützlinge halfen in der Profimannschaft aus und sammelten dort neben Erfolgserlebnissen wie Premierentreffern wertvolle Erfahrung. Zwar musste Levijoki deshalb oftmals mit einer extrem ausgedünnten und verjüngten Mannschaft antreten, "aber das ist Teil des Jobs, und andere, jüngere Spieler, die für sie eingesprungen sind, haben auch ihre Chance genutzt".