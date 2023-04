Starker Wind und hohe Wellen ließen Salzburger 49er-Duo zu oft kentern

Keanu Prettner und Jakob Flachberger mussten sich an ihrem ersten Wettkampftag bei der French Olympic Week mit Rang 35 begnügen, lagen damit aber immerhin 20 Plätze vor ihren routinierten Landsleuten Benjamin Bildstein und David Hussl.

Für Keanu Prettner und Jakob Flachberger hatte die French Olympic Week vor Hyères mit einer Absage begonnen. Starker Wind ließ am Montag in der 49er-Klasse keine Rennen zu. "Vor allem auf den äußeren Kursen war der Wind schon sehr stark. Wir wollten dann am Nachmittag für eine Trainingssession rausfahren, um den Survival-Wind auszunützen, quasi als kleine Vorbereitung auf Dienstag - aber die Wettfahrtleitung hat uns das dann nicht mehr genehmigt", berichtet Steuermann Prettner.

"Wir haben zu viel Risiko genommen"

Auch am Dienstag blies der Mistral enorm stark. Trotz Windgeschwindigkeiten von bis zu 29 Knoten wurden aber drei Rennen absolviert. Bei hohem Wellengang zogen sich die Salzburger Segler mit den Plätzen zwölf und sieben sowie einem Streichresultat zumindest achtbar aus der Affäre. "Wir sind mit unserer Leistung heute nicht ganz glücklich, weil wir zu oft gekentert sind - da kann man nicht erwarten, dass man vorne dabei ist", erläutert Prettner. "Unser großes Problem war, dass wir bei den Manövern zu viel Risiko genommen haben. Mit einer halben Sekunde mehr Spielraum und damit mehr Vorbereitungszeit hätten wir uns einiges erspart. Es sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Das haben wir heute wieder gesehen und müssen wir für die Zukunft mitnehmen."

Goldflotte weiter im Visier

Trotz Rang 35 im Gesamtklassement hat das Duo vom UYC Wolfgangsee sein großes Ziel noch nicht aufgegeben. "Am Mittwoch greifen wir wieder voll an. Die Goldflotte ist auf jeden Fall weiterhin möglich", versichert Prettner. Wie schwer die Bedingungen selbst für routinierte Segler waren, zeigte sich bei Benjamin Bildstein und David Hussl. Die Olympiazehnten von Tokio schlossen den Tag 20 Plätze hinter den 23-jährigen Salzburgern auf Rang 55 ab. Nachdem sie die erste Ausfahrt als Elfte beendet hatten, warf sie ein Materialschaden (gerissenes Stahlseil) aus dem Rennen.