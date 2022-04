Starker WM-Abschluss: Herrmann lief auf das Podest

Der dritte Platz auf der Schlussetappe bescherte dem Pongauer und seinem Kärntner Partner Paul Verbnjak den vierten Gesamtrang bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft in Italien.

Der Werfenwenger Skibergsteiger Jakob Herrmann hat die Langdistanz-Weltmeisterschaft in Planaval (Italien) am Samstag mit einem Podestplatz auf der letzten Etappe abgeschlossen. Im Gesamtklassement belegte er an der Seite von Österreichs Zukunftshoffnung Paul Verbnjak den vierten Rang. Das zweite österreichische Duo Christian Hoffmann und Daniel Ganahl wurde am Ende Siebter. Nach drei Tagen, 65 Kilometern und rund 7.000 Höhenmetern gingen die Franzosen Samuel Equy und Matheo Jacquemod als Sieger über die Ziellinie. 13 Minuten fehlten Herrmann und Verbnjak auf ihre Siegerzeit von 7:17 Stunden, 6:30 Minuten auf eine Medaille.



Herrmann nahm Youngster unter seine Fittiche

Das Salzburg-Kärnten-Tandem hatte sich die Rennen gut eingeteilt. Nach zwei fünften Plätzen auf den ersten beiden Etappen, sicherten sich der Routinier und der U23-Athlet einen dritten Rang in der abschließenden Tageswertung. "Das waren richtig geniale Tage. Das Oldtimer-Ferrari-Duo hat perfekt harmoniert und ich hoffe, dass ich Paul einige wertvolle Tipps mit auf den Weg geben konnte", sagte Herrmann, der sehr zufrieden war. "Wir sind von Tag zu Tag stärker geworden und es ist unglaublich, wie Paul das Tempo über die gesamte Distanz halten konnte - und das mit nur 20 Jahren. Heute war dann nochmal ein richtig emotionaler Moment, als wir realisiert haben, dass wir Dritter sind - wir hatten beide Tränen in den Augen - einfach nur wunderbar." Trainer Andreas Eder betonte: "Hut ab vor der Leistung jedes Einzelnen und dass am letzten Tag noch der dritte Platz rauskommt, ist natürlich noch das Sahnehäubchen." Am Mittwoch findet im französischen Flaine das Saisonfinale statt.