Starker WM-Auftritt: Simon Marchl wurde Fünfter

Der Walser Freistilringer Simon Marchl nahm sich seinen Vereinskollegen Markus Ragginger, der Bronze gewann, zum Vorbild und wuchs bei der U23-WM über sich hinaus.

Mehr hätten die Walser Ringer bei der U23-Weltmeisterschaft in Belgrad nicht erträumen können: Nachdem Markus Ragginger im griechisch-römischen Stil (bis 97 kg) die Bronzemedaille erobert hatte, kämpfte sich am Wochenende auch Freistil-Ass Simon Marchl (bis 74 kg) sensationell bis in den Kampf um den dritten Platz vor. Anders als sein Vereinskollege beim A.C. Wals musste sich Marchl aber mit dem fünften Rang begnügen.

Simon Marchl wurde starker Fünfter

"Ein Wahnsinnsergebnis. So stark hat Simon noch nie gerungen", sagte der Walser Vereinsobmann Anton Marchl über seinen Neffen. Der 22-Jährige hatte am Samstag nach einem kampflosen Aufstieg gegen Rabii Regani aus Marokko und einer 10:0-Machtdemonstration gegen den Nordmazedonier Serhan Shakirov erst im Viertelfinale verloren. Er unterlag dem Iraner Mohammadsadegh Biglar Firouzourbandpei nach einer 4:0-Führung mit 6:14.

Walser forderte Iraner voll

Marchl war mit einer tollen Attacke nach einer halben Minute perfekt in den Kampf gestartet. Doch sein Gegner schlug noch vor der Halbzeit zurück. Sekunden vor der Pause stellte er auf 8:4. In einem temporeichen, intensiven Kampf ließ der Ringer aus dem Iran auch in den zweiten drei Minuten nicht nach. Er erhöhte schrittweise auf 12:4. Marchl konnte zwar noch eine weitere Wertung erzielen, musste die Überlegenheit des Gegners aber anerkennen. Weil sein Gegner ins Finale einzog, bekam der Walser eine zweite Chance in der Hoffnungsrunde - und nutzte sie.

Marchl zog via Hoffnungrunde in Bronzekampf ein

Marchl verdiente sich am Sonntag mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg über den Polen Szymon Wojtkowski den Bronzekampf. Dabei ließ er sich auch von einer aberkannten Wertung nicht beirren und holte als aktiverer Ringer bis zur Pause vier Punkte, um danach alle Angriffe abzuwehren. Im Kampf um Edelmetall wurde Marchl dann vom Armenier Hrayr Alikhanyan von Beginn an in die Defensive gedrängt. Trotz starker Gegenwehr musste sich der Salzburger nach viereinhalb Minuten mit 0:10 geschlagen geben.

"Das macht Lust auf mehr"

Die starken Auftritte der zwei Walser Vorzeigeathleten Marchl und Ragginger, der seine achte Medaille bei Europa- und Weltmeisterschaften bis zur Altersklasse U23 holte, lassen Anton Marchl auch auf Erfolge in der allgemeinen Klasse hoffen. "Zwei Walser Schülerringer bei einer WM im Bronzekampf. Das macht Lust auf mehr. Unsere Ringer sehen, was von Wals aus möglich ist."