Starkes Comeback, aber UHC Salzburg vergibt Führung

Patrick Fuchs zwölf Treffer reichen nicht zu einem Sieg in Hard.

Handball-Zweitligist UHC Salzburg hat am Samstag den zweiten Saisonsieg verpasst und bleibt Tabellenvorletzter. Nach einer 13:12-Halbzeitführung unterlagen die Salzburger bei Hards zweitem Team 29:32. "Die erste Halbzeit war okay, aber nach dem Seitenwechsel gab es wieder ein, zwei kurze Phasen, in denen wir völlig kopflos agiert haben. Das kann man sich gegen eine starke Mannschaft einfach nicht leisten", sagt UHC-Coach Herbert Wagner.



UHC nimmt Positives mit

Positiv: UHC-Topscorer Patrick Fuchs meldete sich mit zwölf Treffern fulminant aus der Verletzungspause zurück, Rückraum-Neuzugang Florian Stanzel erwies sich gleich im ersten Match als Verstärkung und Julius Hemmes überzeugte am linken Flügel. Weniger gut: Leistungsträger wie Christian Wagner und Sebastian Aufhauser erwischten nicht ihren besten Tag. "Vieles hat gepasst, aber wir müssen es auch wieder einmal schaffen, geschlossen als Mannschaft eine Topleistung zu bringen", sagt Herbert Wagner, der mit dem neuerlich knapp verspielten Punktgewinn hadert.