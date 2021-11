Startplatz-Posse um Abfahrer Neumayer

Der 29-jährige Radstädter bricht zwar heute zum Überseetraining auf - wird aber in Nordamerika nicht starten können.

Die Vorfreude auf die nächsten Wochen ist im Abfahrtsteam schon riesengroß. "Es wird Zeit, dass es losgeht", sagt Othmar Striedinger. "Ich kann es kaum erwarten, dass wir wieder auf dem Naturschnee in Nordamerika sind", sagt dessen Teamkollege Daniel Danklmaier. Die heimischen Speed-Asse brechen nämlich am heutigen Freitag nach Denver auf, wo sie dann die nächsten zwei Wochen in Copper Mountain (Colorado) für die Ende des Monats beginnende Abfahrtssaison trainieren.

Nur beim Radstädter Christopher Neumayer ist die Vorfreude auf die jetzt beginnenden wichtigsten Trainingswochen für Abfahrer etwas gedämpft. Das liegt zur Abwechslung einmal nicht an körperlichen Problemen. "Nein, es geht mir körperlich ausgezeichnet, keine Wehwehchen und auch das Material passt genau." Was jetzt noch fehlt, wäre …

… ein Startplatz.

Denn vor zwei Wochen hat ihm ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher mitgeteilt, dass für Neumayer kein Startplatz für die Nordamerika-Rennen vorgesehen sei. "Er hat mir gesagt, dass man sich heuer im ÖSV die ewigen Qualifikationen sparen wolle und ich daher vorerst zurück in den Europacup müsse."

Das heißt: Wenn Ende November die ÖSV-Herren von Colorado zum ersten Speed-Wochenende nach Lake Louise (KAN) weiterfliegen, dann geht es für Neumayer zurück nach Europa und zu zwei Europacup-Super-G nach Zinal (SZ).

Das widerspricht zwar so ziemlich allen Plänen von Neumayer, "weil ich ganz sicher nicht mehr in den Europacup zurückgehen wollte". Andererseits hätte er nun Startplätze im Super G und "die letzte Chance, dass ich mir doch noch einen Freiplatz für den Weltcup herausfahre".

Denn: Bei elf Abfahrern, die sich im heimischen Team um die Startplätze im Weltcup duellieren, und nur acht Startplätzen "kann ich mir ausrechnen, wie meine Chancen sind. Aber oft kommt alles ganz anders."

Sollte er die ganze Saison im Europacup bleiben, hat er zumindest ein Heimspiel: Von 26. bis 28. Jänner stehen zwei Abfahrten und ein Super G in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm.