STC steigt aus der Tennis-Bundesliga aus

Der Traditionsverein zieht sich mit der Herren-Mannschaft zurück und muss sich aus finanziellen Gründen neu orientieren. Das Ende war absehbar.

Was sich hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der 1. Salzburger Tennisclub zieht seine Herren-Mannschaft für 2020 aus der Bundesliga zurück. Der Traditionsverein nennt ein verändertes Sportkonzept als Grund für das Ende des Engagements. Zum einen will man sich vermehrt dem Breitensport widmen, zum anderen sollen künftig die finanziellen Mittel in die Infrastruktur fließen. Der Vorstand mit Präsident Florian Kreibich an der Spitze spricht dabei von "dringenden Investitionen, insbesondere für die Instandhaltung des Clubs". Dennoch will man "in den nächsten Jahren auf jeden Fall wieder mit einem Team in der 1. Bundesliga aufzeigen".

Das darf zumindest bezweifelt werden, zumal sich die Auflösung des Teams seit dem Abgang von Stefan Schiess abgezeichnet hat. Unter dem ehemaligen Manager spielten die Frauen und die Männer in der höchsten heimischen Spielklasse. Noch 2017 holten Lukas Rosol und Co. den letzten Meistertitel in den Volksgarten. Schiess-Nachfolgerin Gioia Verena Vavricka bestätigt den hohen finanziellen Aufwand, den niemand mehr betreiben konnte und wollte, als Grund für den Rückzug.

Damit müssen sich auch die Lokalmatadore Jakob Aichhorn und Benedikt Emesz einen neuen Verein suchen. Der TC Radstadt ist nach dem Zwangsabstieg von Untion TCS Bergheim nun Salzburgs einziger Verein in der 2. Bundesliga.