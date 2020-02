Es begann bei Stefan Brennsteiner mit einem Ausfall beim Auftakt in Sölden und endete wieder einmal vorzeitig nach einer Knieverletzung.

Der erste Gedanke sei gewesen: "Nicht schon wieder." Vier Kreuzbandrisse hat der Pinzgauer Stefan Brennsteiner in seiner langen Weltcupkarriere schon durchlitten, beim sonntägigen Parallel-Riesentorlauf in Chamonix schied er wieder nach einem stechenden Schmerz im Knie aus. Doch die MRT-Untersuchung in ...