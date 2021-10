Stefan Kraft ist öfter Weltmeister als Staatsmeister

Am Wochenende finden in Tirol die Österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der nordischen Kombination statt.

SN/APA/BARBARA GINDL Stefan Kraft geht auf Medaillenjagd.

Die österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der nordischen Kombination am kommenden Wochenende läuten traditionell den nordischen Skiwinter ein. Die Springer gehen in Stams (Normalschanze) und Innsbruck (Großschanze) auf Weitenjagd, die Kombinierer bestreiten ihre Rollerrennen jeweils im Anschluss daran in Seefeld und Fulpmes im Stubaital. Abgesehen von den rekonvaleszenten ÖSV-Athleten Michael Hayböck (Bandscheibenvorfall) und Franz-Josef Rehrl (Kreuzbandriss) werden alle Weltcupstars am Start sein, darunter freilich auch Stefan Kraft. Der Salzburger Skispringer hat das einmalige Kunststück zustande gebracht, mit 28 Jahren öfter Einzel-Weltmeister als Staatsmeister zu sein. Zwei Mal gewann Kraft den Titel in Österreich (2015 und 2016), drei Mal schmückte er seine glanzvolle Karriere mit dem WM-Titel. Generell hat Kraft mit den nationalen Meisterschaften noch eine Rechnung offen. Vergangenes Jahr musste er sich - von Rückenschmerzen gehandicapt - mit den Rängen elf und zwölf begnügen. Titelverteidiger sind der mittlerweile zurückgetretene Gregor Schlierenzauer (Normalschanze) sowie Philipp Aschenwald (Großschanze), bei den Damen Daniela Iraschko-Stolz und Chiara Kreuzer, vormals Hölzl.