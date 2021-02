Stefan Kraft: Training statt Weltcup vor der WM

Der Skisprung-Gesamtweltcupsieger führt in Oberstdorf ein Salzburger Großaufgebot an.

Skisprung-Star Stefan Kraft spürt nach einem bisher turbulenten Weltcupwinter Aufwind. Aber reicht das für eine Medaille bei der nordischen WM ab nächster Woche in Oberstdorf?

Nach Rang fünf am Sonntag in Zakopane wird Kraft - wie der Rest des ÖSV-Nationalteams - den Weltcup im bulgarischen Rasnov auslassen und stattdessen in Planica trainieren. Seine chronischen Rückenprobleme hat der 27-jährige Pongauer im Griff, er wird Österreichs WM-Aufgebot in Oberstdorf also topfit anführen.

Der ÖSV will die Nominierungen erst am Wochenende bekannt geben, doch schon jetzt zeichnet sich ein Großaufgebot aus dem Bundesland Salzburg ab: Neben Kraft springen und sprinten aller Voraussicht nach Langläuferin Teresa Stadlober, KombiniererMario Seidl, Kombiniererin Claudia Purker und die Skispringer/-innen Marita Kramer, Chiara Hölzl, Lisa Eder, Daniel Huber und Jan Hörl als Ersatzmann um Medaillen. Die größten Hoffnungen ruhen aber freilich auf Kraft. Der meinte nach der WM-Generalprobe in Zakopane: "Es ist ein klarer Aufwärtstrend da, das gibt Selbstvertrauen. Jetzt heißt es gut regenerieren und Energie tanken, damit ich bis zur WM fit bin."