Stefan Rettenegger ist in der Weltelite angekommen

Der 20-jährige Stefan Rettenegger holte in Ruka mit Rang fünf sein bestes Karriereresultat. Mario Seidl glänzte (nur) auf der Schanze.

Alles beim Alten in der nordischen Kombination: Seriensieger Jarl Magnus Riiber feiert weiter Seriensiege. Der Norweger gewann beim Weltcupauftakt in Ruka sowohl am Samstag als auch den Massenstartbewerb am Sonntag. Eindruck hinterließen am Polarkreis aber auch die Österreicher. Wie Stefan Rettenegger.

Der 20-jährige Athlet von der TSU St. Veit überraschte als Fünfter und holte sein bestes Karriereresultat. Der nach dem Springen zweitplatzierte Junioren-Weltmeister, der im Weltcup bisher noch nie in die Top Ten gelaufen war, kämpfte im Langlauf ...