Steiner schießt sich bei EM für Olympia warm

Salzburger Sportschützin verpasste im Mixed nur knapp das Podest. Auch Rumpler-Brüder aus Uttendorf kämpfen in Osijek um Medaillen.

Die Europameisterschaft im vergangenen Jahr in Breslau hat Sylvia Steiner noch in bester Erinnerung. Mit einem siebten Rang im Luftpistolenbewerb sicherte sich die 39-jährige Schützin dort ihren Startplatz für die Olympischen Spiele in Tokio. "Endlich hat es geklappt", meinte die St. Johannerin damals erleichtert, hatte sie doch zuvor die Teilnahme an den Spielen in London (2012) und Rio de Janeiro (2016) jeweils knapp verpasst.

Die erste Freude über das frisch gesicherte Olympiaticket war noch nicht verklungen, da wurden die Spiele um ein Jahr auf 2021 verschoben und auch der internationale Schießsport legte eine längere Pause ein. "Seitdem habe ich kaum mehr richtige Wettkämpfe bestreiten können", erklärt Steiner.

Um sich dennoch in Schuss zu halten und mit der internationalen Konkurrenz messen zu können, versuchte sie sich sogar an zwei indischen Onlinebewerben, bei denen die Schussleistungen via Zoom übertragen wurden. "Das war schon sehr ungewohnt, aber im Finale habe ich dann wieder die Wettkampfatmosphäre mit all der Anspannung gespürt", erzählt Steiner. Dem Druck hielt sie jedenfalls stand und zeigte im internationalen Feld mit den Plätzen zwei und vier auf.

Bei der Europameisterschaft in Osijek wird endlich wieder Seite an Seite geschossen. Die ersten Bewerbe hat Steiner schon hinter sich. "Zu einer Medaille hat es bislang noch nicht gereicht, aber mit meiner Form bin ich sehr zufrieden", sagt die Pongauerin. Mit der Luftpistole hat sie im Einzelbewerb als Neunte nur knapp den Einzug ins Finale verpasst. Noch besser lief es im Mixed, wo sie gemeinsam mit dem Burgenländer Richard Zechmeister sogar ins Match um Bronze einzog. "Leider waren wir beide im Finale am Anfang ein bisschen nervös", meinte sie nach der 14:16-Niederlage gegen Portugal.

Während sich Steiner in Osijek ohne großen Druck für die Olympischen Spiele warmschießen kann, will Gernot Rumpler die EM nutzen, um sich noch im letzten Moment sein Ticket für Tokio zu sichern. Im Gegensatz zu Steiner hat sich der 27-jährige Uttendorfer den Traum von der Olympiateilnahme schon 2016 in Rio erfüllt. Als dritter Salzburger steht Rumplers älterer Bruder Stefan bei der EM am Start.