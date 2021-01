Stier-Absage trifft UFC Leopoldskron hart

Der Jubiläumsstier hätte der perfekte Start in das Fußball-Jahr 2021 sein sollen. Bei der 40. Auflage des traditionellen Hallenturniers wären die Rahmenbedingungen perfekt gewesen: In der frisch renovierten Sporthalle Alpenstraße hätten sich die besten Amateurteams Salzburgs in den nächsten Tagen um den Sieg matchen sollen. Doch die Coronapandemie machte Ausrichter UFC Leopoldskron einen Strich durch die Rechnung. Bereits Ende Oktober musste das Veranstalterteam rund um Leopoldskron-Obmann Wolfgang Mayer und Thomas Selner w. o. geben. "Es tut sehr weh. Das erste Mal, dass wir den Stier absagen mussten", erklärt Stier-Urgestein Selner.

Neben den Spielern und vielen Fußball-Fans trifft die Absage aber vor allem den UFC Leopoldskron. Der Zweitklassler, der das größte Salzburger Hallenturnier seit vielen Jahren perfekt organisiert, verliert eine wichtige Einnahmequelle. Durch die Absage verliert Leopoldskron rund 15.000 Euro. "Es schmerzt sehr, dass das Jahr nicht mit unserem Stier-Turnier beginnt. Wir wollten die Jubiläumsausgabe eigentlich groß aufziehen und haben uns schon auf die neue Halle gefreut. Mit den Einnahmen haben wir als kleiner Verein natürlich, wie jedes Jahr, gerechnet. Wir kommen schon irgendwie durch, aber ein leichtes Jahr haben wir sicher nicht vor uns", betont Mayer, dessen Club viel in die Nachwuchsarbeit investiert.

Eine kleine Hoffnung haben die Veranstalter noch, dass das Jahr 2021 nicht ganz ohne Stier auskommen muss. "Wenn es Corona zulässt, dann soll im März der Kinderstier über die Bühne gehen", sagt Mayer. Damit man 2022 ein tolles Jubiläumsturnier bieten kann, laufen bereits jetzt schon wieder die Planungen. Und geht es nach Selner, dann wird die Sporthalle Alpenstraße wohl wieder aus allen Nähten platzen. Austria Salzburg soll nach einigen Jahren Pause wieder teilnehmen. "Der Verein hat sich auch abseits des Platzes sehr gut entwickelt und gehört zu diesem Turnier einfach dazu. Ich hoffe, dass die Auflagen eine Teilnahme zulassen."