Stocksport: Aberseer Duo bei Staatsmeisterschaft auf dem Stockerl

Thomas Fuchs und Titelverteidiger Bernd Fischer mussten im Zielbewerb in Marchtrenk nur dem Tiroler Matthias Taxacher den Vortritt lassen.

Salzburgs beste Eisstockschützen waren als heiße Anwärter auf Spitzenplätze in den Zielbewerb der Staatsmeisterschaft im oberösterreichischen Marchtrenk gegangen. Zwei Aberseer bewiesen am Samstag auch ihre Klasse. Thomas Fuchs, der im Vorjahr erneut einen Weltmeistertitel gewonnen hatte und aktuell bei der Leonidas-Sportlerwahl der "Salzburger Nachrichten" nominiert ist, landete vor seinem Clubkollegen Bernd Fischer an der zweiten Stelle.

Taxacher fing Aberseer ab

Nur der Tiroler Matthias Taxacher war mit 548 Punkten besser als Fuchs (536) und Fischer (523). Der Straßwalchner Anton Lugstein belegte den siebenten Rang (483). Johann Gruber (EV Gries, 16. Platz), der Zederhauser Rainer Pfeifenberger (21.), Werner Baumgartner aus Straßwalchen (27.) und Bernhard Gruber aus Gries (32.) verpassten die Finalrunde.

Fischer auch bei den Senioren mit Podestplatz

In der Mannschaftswertung enttäuschten Baumgartner, Fuchs, Lugstein und Fischer mit dem siebenten und letzten Platz. Fischer, der im Vorjahr das Herren-Einzel gewonnen hatte, holte nach Einzel-Bronze auch noch Silber im Seniorenbewerb. Lokalmatador Hermann Wimhofer reichten hier drei Punkte Vorsprung zum Sieg. Martin Leitner (Gries) wurde Achter. Am Sonntag stehen die Damenbewerbe mit der Thalgauerin Marianner Schrofner an.