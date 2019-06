Wie zuvor schon für Franking-Geretsberg war auch für Salzburgs zweiten Staatsligisten Straßwalchen heuer im Viertelfinale Endstation.

Straßwalchen hat den Einzug unter die besten vier der Staatsliga knapp verpasst. Die Flachgauer mussten sich am Samstag auf eigener Anlage St. Willibald mit 3:6 geschlagen geben. Anders als Franking-Geretsberg, das bereits am Donnerstag in Krottendorf mit 0:6 untergegangen war, war Straßwalchen im Viertelfinale keineswegs chancenlos, sondern machte den Gegner mit Eigenfehlern stark. So ermöglichte etwa erst ein verpatzter letzter Schuss von Werner Baumgartner die 2:0-Führung für St. Willibald. Von diesem Fehlstart erholte sich Straßwalchen nicht mehr so richtig und konnte letztlich nur noch den vierten Durchgang für sich entscheiden.

Quelle: SN