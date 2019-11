Die Lungauer setzten ihre starke Saison mit dem Triumph am Samstag fort.

Der ESV Zederhaus hat sich am Samstag in der Eisarena Salzburg beim Stierturnier "Salzburger Meister", an dem die 13 besten Vereine des Bundeslandes teilnehmen, durchgesetzt. Rainer Pfeifenberger, Hans Pfeifenberger, Hans Kößler und Rainer Fünfleitner verwiesen Titelverteidiger USC Abersee (Thomas Fuchs, Gerhard Fuchs, Patrik Fischer, Adi Semlitsch) sowie den EV Straßwalchen 2 (Anton Lugstein, Josef Freinberger, Werner Baumgartner, Reinhard Kritzinger) auf den zweiten bzw. dritten Platz.

"Wir waren jetzt erst das zweite Mal auf dem Eis. Dafür war die Leistung wirklich gut", erklärt Obmann und Mannschaftsstütze Hans Pfeifenberger, der auch beim letzten Triumph 2008 am Eis gestanden war. Als nächstes Highlight wartet im Februar die neue Herausforderung Bundesliga 1, in die man heuer erst aufgestiegen ist. Zudem gelang im Sommer der Aufstieg in die Staatsliga. "Auch unser Nachwuchs ist sehr gut unterwegs. Dieses Jahr war einfach perfekt für unseren Verein. Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt", betont Hans Pfeifenberger stolz.

Quelle: SN