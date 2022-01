Groß abgeräumt haben Salzburgs Stockschützen am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften im Zielschießen in Radenthein. Bernd Fischer aus Abersee sicherte sich zum vierten Mal den Titel und verwies dabei den Straßwalchner Anton Lugstein um sechs Punkte auf Rang zwei. Bei den Senioren mussten sich Fischer mit Silber und Lugstein mit Bronze begnügen. Allen Grund zum Jubeln hatte auch Rainer Pfeifenberger, obwohl er die Staatsmeisterschaft nur auf Rang 15 abschloss. Der Zederhauser wurde dennoch aufgrund seiner bisherigen Saisonergebnisse für die WM Ende Februar in Ritten nominiert. Als zweiter Salzburger fährt der Aberseer Thomas Fuchs, der in Radenthein Vierter wurde, zu den Titelkämpfen.