Der Mittersiller Weitschütze Sebastian Sommerer gewann bei der Europameisterschaft in Ritten auch im Einzel zwei Medaillen. In der U19 wurde er Zweiter, in der U23 Dritter.

SN/böe Sebastian Sommerer holte in Ritten vier Medaillen.

Weitschütze Sebastian Sommerer hat bei der Europameisterschaft in Ritten sein Medaillenkonto noch einmal kräftig aufgestockt. Nach Gold und Silber im Teambewerb erkämpfte sich der Mittersiller im Einzel eine weitere Silberne und Bronze. In der U19 waren seine Landsleute die größten Medaillenkonkurrenten. Nicht zu schlagen war dabei Andreas Knaus. Der Steirer schleuderte seinen Stock schon im ersten Versuch auf nicht zu überbietende 146,78 m und war auch danach in jedem Durchgang klar der Beste. Sommerer brachte nach zwei Fehlschüssen erst im dritten Versuch seinen Stock perfekt auf die Bahn. Seine 143,80 m reichten letztlich, um den Niederösterreicher Marcel Progsch um 30 Zentimeter auf Platz drei zu verweisen. In der U23 schaffte es Sommerer dann als einziger Österreicher auf Stockerl. Außer Reichweite war hier der Deutsche Michael Späth, der den Bewerb klar dominierte und mit 138,60 m gewann. Bis zum letzten Schuss lag U19-Sieger Knaus auf Silberkurs. In der finalen Runde zog aber nicht nur Späths jüngerer Bruder Alexander mit 123,36 m am Steirer vorbei, auch Sommerer steigerte sich noch einmal um über fünf Meter und schnappte sich mit 118,94 m Bronze.