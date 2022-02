Flachgauer Eisstockschützen kämpfen am Sonntag um den Titel. Abersee kämpft in der Bundesliga gegen den Abstieg.

Straßwalchen Stockschützen haben sich Samstag bei der Staatsmeisterschaft im Mannschaftsspiel in bestechender Form gezeigt. Werner Baumgartner, Reinhard Kritzinger, Franz Herbst, Anton Lugstein und Raimund Maletzky gewannen am ersten Tag der Titelkämpfe in Klagenfurt souverän ihre Vorrundengruppe und haben damit am Sonntag im Meister-Playoff beste Chancen, sich für die Medaillenentscheidung zu qualifizieren. Straßwalchens Damen-Team musste sich in der Bundesliga West mit Rang sieben begnügen. Henndorfs Stockschützinnen landeten in Marchtrenk auf Platz vier, Ostermiething wurde Neunter.

Bei der Damen-Staatsmeisterschaft in Wolfsberg verpasste Thalgau als Sechster den Einzug ins Meister-Playoff. Ebenso erging es den Aberseer Herren in der in Kundl ausgespielten Bundesliga. Thomas Fuchs, Gerhard Fuchs, Patrick Fischer, Bernd Fischer und Adolf Semlitsch holten zwar wie die drittplatzierten Feldkirchner sieben Punkte, aufgrund des schlechteren Stockquotienten landeten sie aber nur auf Rang fünf und spielen nun im Abstiegs-Playoff.