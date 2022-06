Straßwalchen zieht mit Zu-null-Sieg ins Halbfinale ein

Nach 6:0-Heimsieg über Jimmy Wien trifft der Titelverteidiger auf den Endspielgegner des vorjährigen Finales.

Der EV Straßwalchen scheint auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Stocksport-Staatsliga nicht zu stoppen. Die Flachgauer ließen im Viertelfinale vor eigenem Publikum den Gästen von Jimmy Wien keine Chance und siegten mit 6:0. Im Halbfinale treffen Harald Fellner, Anton Lugstein, Werner Baumgartner und Reinhard Kritzinger beim Final-Four in zwei Wochen in Oberwart auf den Finalgegner des Vorjahrs aus Wang.

Gegen Jimmy Wien legten die Salzburger einen perfekten Start hin und entschieden Durchgang eins mit 24:0 für sich. Die Gäste konterten mit einer 8:0-Führung nach zwei Kehren, doch Straßwalchen holte schließlich mit 14:8 auch den zweiten Durchgang. Danach konnten die Wiener zwei Kehren für sich entscheiden, die entscheidenden Punkte machten am Ende aber erneut die Salzburger und setzten sich so mit 6:0 durch.

"Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als es war. Es war heute keine fehlerfreie Leistung von uns, aber das Endergebnis stimmt", meinte Straßwalchens Mannschaftsführer Werner Baumgartner. "Wir freuen uns auf das Final Four in zwei Wochen in Oberwart und werden alles daran setzen, unseren Titel zu verteidigen."