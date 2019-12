Mit dem fünftbesten Score, der in Österreich je erzielt worden ist, kürte sich der routinierte Straßwalchner zum Landesmeister im Zielschießen und schnappte Favorit Thomas Fuchs auch noch den erstmals ausgespielten Salzburger Meistertitel weg.

Spannung bis zum letzten Schuss boten am Samstag die Titelkämpfe der Salzburger Zielschützen im Volksgarten. Im Kampf um den Landesmeistertitel lieferten sich der Straßwalchner Anton Lugstein und der Zederhauser Rainer Pfeifenberger in der ersten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das dem Lungauer zur Halbzeit eine hauchdünne Zwei-Punkte-Führung bescherte. Danach spielte Lugstein jedoch groß auf. Mit 198 Punkten brachte er die fünftbeste je in Österreich erzielte Leistung aufs Eis und verdrängte Pfeifenberger noch um insgesamt 26 Punkte auf Platz zwei. Dritter wurde der Thalgauer Erich Winkler. Titelverteidiger Johann Gruber aus Gries musste sich mit Rang acht begnügen.



Den erstmals ausgespielten Titel Salzburger Meister sicherte ebenfalls Anton Lugstein. Allerdings profitierte er dabei von einem verpatzten letzten Schuss von Thomas Fuchs. Der Aberseer hätte bei seinem finalen Versuch sechs Punkte benötigt, um sich noch Platz eins zu sichern. Der Schuss missglückte aber knapp und ließ so Lugstein gleich doppelt jubeln.

Im Kampf um die Seniorenkrone fehlte dem frischgebackenen Meister dann ein wenig die Energie. Hier musste sich Lugstein hinter Sieger Martin Leitner aus Gries und dem Neumarkter Gerhard Eder mit Platz drei zufriedengeben.