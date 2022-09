Stolze Serie endet: Judounion Pinzgau steigt nach 27 Jahren aus der Bundesliga ab

Die entscheidenden Duelle verliefen extrem bitter. So geht bei der JU Pinzgau eine Ära in der Bundesliga zu Ende. Doch heute ist nicht alle Tage.

Es hat nicht sollen sein: Die Judounion Pinzgau muss nach den vier Duellen am Sonntag in Leibnitz als Tabellenletzter den Gang in die zweite Bundesliga antreten.

"Die Burschen haben richtig gut gekämpft und bis zum Schluss alles gegeben, wir haben uns ehrenvoll verabschiedet. Die vielen sehr knappen Entscheidungen sind dieses Mal leider gegen uns gelaufen", sagt Obmann Rupert Rieß sen. Gegen Stadlau, Mühlviertel und Wimpassing verloren die Pinzgauer mit 3:4.

Und letztlich half es auch nichts, ...