Straßwalchen-Trainer Florian Königseder vor Duell mit dem Leader: "Brauchen einen sehr guten Tag"

Straßwalchen hat in der Salzburger Liga zwei richtungsweisende Partien vor der Brust. Am Freitag treffen die Flachgauer zu Hause auf Tabellenführer Hallein, eine Woche später wartet auswärts der Tabellendritte Adnet. "Nach diesen beiden Spielen wissen wir, in welche Richtung es geht. Holen wir vier Punkte, dann sind wir vorn dabei", betont Straßwalchen-Trainer Florian Königseder, der mit seiner Mannschaft derzeit als Siebter fünf Punkte (ein Spiel weniger) hinter dem zweiten Aufstiegsplatz liegt.

Vor Leader Hallein zeigt Königseder großen Respekt: "Ich habe sie beim 2:0 gegen Hallwang beobachtet. Eine sehr gute Mannschaft, die eine perfekte Mischung aus routinierten und jungen Spielern hat. Wir werden einen sehr guten Tag brauchen, um dieses Duell gewinnen zu können." Im Hinspiel setzten sich die Tennengauer, die in 15 Partien erst eine Pleite hinnehmen mussten, klar mit 4:1 durch.

Einen besseren Tag als bei der 0:1-Heimniederlage gegen Adnet erhofft sich Aufstiegskandidat Eugendorf am Freitag in Bergheim. Mit einem vollen Erfolg beim Vorletzten will die Elf von Neo-Trainer Mario Haslauer den Anschluss an die Spitzenteams halten. Im dritten Freitagsspiel ist Neumarkt bei Schlusslicht Puch ganz auf Sieg eingestellt.

Freitag - Salzburger Liga: Straßwalchen - Hallein (19 Uhr), Bergheim - Eugendorf (19.15), Puch - Neumarkt (19.30). 2. Landesliga Süd: Zederhaus - Saalfelden 1b (19.30). 1. Klasse Süd: St. Martin/L. - Bad Gastein (20). 2. Klasse Süd: Mühlbach/Hkg. - Muhr (20.15).