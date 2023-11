Straßwalchner Turnerinnen und Salzburgs Rhönrad-Nachwuchs holten Titel

Zwei Medaillen gab es dagegen beim Internationalen Mozartcup (B-Kategorie) am Sonntag. Die Eugendorferin Emma Eggner gewann Bronze im Sprung und im Geradeturnen.

Erfolg für Turnverein Straßwalchen

Jubeln durften am Wochenende die Turnerinnen des Turnvereins Straßwalchen 1868. Bei den Österreichischen Meisterschaften im Teamturnen in Wien gewannen die Mädchen um die Trainerinnen Anna Strobl und Emily Schmidt den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. Sie setzten sich in der offenen Klasse 2 vor Dornbirn durch. In der offenen Klasse 1 holten die Straßwalchner Mädchen Platz zwei, wobei sie mit der besten Bodenwertung aufzeigen konnten.