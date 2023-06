Streetdance Center Salzburg: Erfolgreiche Tanzformation darf Weltmeisterschaft antreten

Das Geheimnis hinter dem Erfolg ist die Freude

In Polen will die Salzburger Formation neben internationalen Tänzerinnen und Tänzern glänzen. Ihr Antrieb ist nicht die Leistung, oberste Priorität hat vielmehr die Freude am Tanz, so die Trainerin: "Bei uns im Streetdance Center gibt es keine klassische Wettbewerbsmentalität. Wir tanzen für den Spaß. Und genau das macht uns so stark. Deshalb fällt es uns leicht, strukturiert und ehrgeizig zu arbeiten." Mit der Weltmeisterschaft will das Team die Saison beenden. Danach fangen mit einer neuen Choreografie die Vorbereitungen für die nächsten Meisterschaften an. Auch neue Gesichter werden 2024 auf der Bühne stehen, verrät Pirchner, die sich auf weitere Erfolgserlebnisse mit ihren Schülerinnen und Schülern freut.