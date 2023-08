Strittige Spielabsage beim ATSV Salzburg: Untersuchung wurde eingeleitet

Kein Regen, trockener Boden: Das Stadtderby der 1. Landesliga wurde am Sonntag dennoch frühzeitig abgesagt. Das Gastteam ASV Salzburg kann das nicht nachvollziehen. Der Salzburger Fußballverband prüft nun die Entscheidung des Schiedsrichters.

Das Stadtderby zwischen dem ATSV Salzburg und dem ASV Salzburg in der 1. Landesliga hat noch vor dem Anstoß an Brisanz gewonnen. Denn das vermeintliche Auftaktduell wurde am Sonntag Stunden vor dem Spieltermin vom Schiedsrichter abgesagt. "Zu diesem Zeitpunkt am Vormittag war der Platz aber staubtrocken. Da hätte man mit Noppenschuhen spielen können", sagte ASV-Trainer Fritz Oberascher nach einem Lokalaugenschein im Sportzentrum Nord. Sein Video vom Spielfeld, das den SN vorliegt, stützt die Aussagen.

Absage wegen starken Winds?

ATSV-Trainer Stanislav Stevic, der am Sonntag mit einem sehr kleinen Kader auskommen hätte müssen, betonte im SN-Gespräch am Sonntag: "Der Schiedsrichter hat das Spiel abgesagt, nicht wir." Es sei bei der Entscheidung des Spielleiters aber sehr windig gewesen und ein Unwetter sei vorausgesagt worden. Dieses ist ausgeblieben. Am Montag hat der Salzburger Fußballverband nun eine Untersuchung des Falls eingeleitet. Das Duell wird daher (sportlich) nicht am Mittwoch nachgeholt.

Welche Rolle spielt Magistrat?

Interessant: Als Spielort des Derbys ist offiziell das Panoramacenter in Liefering angegeben. Die Heimstätte des ATSV wird aktuell saniert. Daher weicht der Aufsteiger auf das benachbarte Spielfeld im Sportzentrum Nord aus. Dort ist das Magistrat 7/01 Städtische Betriebe zuständig. Dass dieser den Platz gesperrt hat, wird von Magistratsseite ausgeschlossen. Zuletzt hatte der ASV allerdings nicht auf dem Gelände trainieren dürfen, weil der Platz laut Magistratsverantwortlichen unter Wasser stehe. Gleichzeitig trainierten aber zwei andere Vereine (Ducks, ATSV) dort.