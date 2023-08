Strobler Wasserski-Sportlerin Leona Berner holte zwei Medaillen bei der U17-EM

Mit Silber im Sprung und Bronze in der Kombination verlief die U17-EM für Wasserski-Ass Leona Berner aus Strobl äußerst erfolgreich.

In Spanien zeigte Berner wie immer vollen Einsatz.

Mit einem erst eineinhalb Monate zurückliegenden Sieg auf derselben Anlage und neuem Sponsor Fristads im Rücken reiste das Strobler Wasserski-Talent Leona Berner vergangene Woche zur Wasserski-U17-Europameisterschaft ins spanische Sesena - und die Bilanz kann sich sehen lassen: In ihrer Paradedisziplin "Sprung" holte die 16-Jährige die Silbermedaille und musste sich nur ihrer Dauerrivalin Maise Jacobsen aus Dänemark geschlagen geben, die sie im Juni am selben Ort knapp besiegt hatte. Ein weiteres Mal schlug sie in der Kombinationswertung zu, wo sich die Stroblerin die Bronzemedaille sichern konnte. Im Slalom reichte es für Rang zehn.