Stromausfall im entscheidenden Finalkampf: Sanjindo Bischofshofen holt in Nervenkrimi Meistertitel der Judo-Bundesliga

Die Pongauerinnen um Lisa Dengg, Elena Dengg und Maria Höllwart beweisen Nervenstärke. Ein denkwürdiges Finale.

Sanjindo Bischofshofen hat sich am Samstag in einem denkwürdigen Damen-Finale der Judo-Bundesliga durchgesetzt. In Erinnerung wird es nicht nur wegen der spannenden Kämpfe bleiben. Denn das Schneechaos im Mühlviertel hatte in Niederwaldkirchen mehrmals in ungünstigen Momenten die Lichter ausgehen lassen. So auch im letzten und entscheidenden Duell des Abends. Doch der Reihe nach.

Bischofshofen souverän ins Finale

Die Pongauerinnen, die ohne ihre "Legionärinnen" Lubjana Piovesana und Julia Sommer antraten, setzten sich im ersten Halbfinale klar mit 8:4 gegen Reichraming durch. Auf die Favoritinnen, die den Grunddurchgang ungeschlagen auf dem ersten Platz abgeschlossen hatten, wartete im Finale dann UJZ Mühlviertel. Die Gastgeberinnen lagen gegen Leibnitz uneinholbar 8:3 voran, als ein Stromausfall das Ende bedeutete.

Stromausfälle wegen Schneechaos

Bis zum Finale wurden die Probleme, die im Mühlviertel Tausende Haushalte betroffen hatte, behoben - vorerst. Das Duell elektrisierte dann sportlich von Beginn bis Ende. Beide Durchgänge verliefen gleich: Lisa Dengg sorgte für die wichtigen Auftaktsiege. Weil danach neben Helga Höllwart, die jeweils aufgab, auch Larissa Sickinger und Stefanie Hutter überraschend ihre Kämpfe verloren, waren die Aushängeschilder Elena Dengg und Maria Höllwart zum Siegen gezwungen. Und die beiden hielten dem Druck stand.

Elena Dengg und Maria Höllwart fixieren den Titel

Bei 4:6 mussten beide mit Ippon gewinnen, um bei einem Gleichstand mittels Unterwertung den Titel zu sichern. Dengg gelang dies in einem offenen, von beiden Seiten aktiv geführten Kampf gegen die starke Claire Pröll erst durch einen Festhalter in der Schlussminute. Höllwart überstand danach eine brenzlige Anfangsphase gegen Jessica Waldhör. Und dann kam es wie im Film: Es gingen wieder die Lichter aus. Trotz Stromausfall wurde bei Notbeleuchtung nun aber weitergekämpft. Und Höllwart nutzte die Gunst der Minute und siegte per Ippon (Festhalter). Dass kurz danach - beim Jubeln der Pongauerinnen - wieder der Strom zurückkehrte, passt zu diesem Finale. Sanjindo gewinnt bei einem 6:6 dank der 60:57-Unterwertung und feiert den ersten Bundesliga-Meistertitel des Damenteams.