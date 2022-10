STRUBA sorgt für Verwunderung

Regionalligist Bischofshofen ist nach "Landesliga-Urteil" verärgert.

Der Straf- und Beglaubigungsausschuss (STRUBA) des Salzburger Fußballverbands sorgte am Mittwoch mit einem Beschluss für Verwunderung im Unterhaus. Das am vorletzten Sonntag wegen Finsternis abgebrochene Landesliga-Duell zwischen Henndorf und Pfarrwerfen (0:1) wird nicht neu ausgetragen, sondern Ende Oktober in der 76. Minute, Zeitpunkt des Abbruchs, fortgesetzt. Diese Maßnahme hat der Salzburger Verband schon seit vielen Jahren nicht mehr angewandt.

Während sich viele Vereine verwundert über diesen Beschluss zeigen, ist der Regionalligist Bischofshofen gar verärgert. Grund: Ende Juli wurde ...